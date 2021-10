Waarpraatsje: Tige rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in dampich begjin waard it freed in strieljende hjerstdei. Wy krije ek in hiel kreas wykein, mar wol mei in grutte kâns op damp.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon kin it rûnom yn Fryslân wer (tige) dampich wurde. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 4 en 8 graden.

Sneon kin it yn ‘e moarntiid noch (lang) dampich wêze, mar geandewei komt de sinne der, nei alle gedachten, goed by. By in matige eastewyn wurdt it 14 graden.

Sneontejûn en yn ‘e nacht nei snein wurdt it wer dizenich of dampich en snein is der minder sinne as sneon. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it wer 14 graden.

Takomme wike wurdt it wat ritiger, mar striemin sil it wis noch net wurde.

Warskôging:

It hiele wykein kinne dielnimmers oan it ferkear lêst hawwe fan (swiere) damp.

Jan Brinksma