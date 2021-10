Waarpraatsje: Rûzich

DE JOUWER – It wie tiisdei in tige mylde mar ek skiere dei en yn ‘e middei hat it in skoft storeind. Letter klearre it wat op. Woansdei is it ek noch myld, mar der stiet in soad wyn.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is it helder en drûch, mar tsjin ‘e moarntiid rekket de loft stadichoan berûn. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei in graad as 14 is it tige myld.

Woansdei is it earst drûch en sinne en bewolking wikselje inoar ôf. Yn ‘e middei falle der in pear buien, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich. By de kust lâns stiet in krêftige oant hurde wyn. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it in stik kâlder.