Waarpraatsje: Rêstich neisimmerwaar

DE JOUWER – It waar foel woansdei yn Fryslân hûndert parten ta. Wylst it yn in grut part fan Nederlân (strie)min wie mei op guon plakken in soad rein, hie ús provinsje in soad sinne en, sa goed as, drûch waar. Sa bliuwt it ek in pear dagen.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der, nei alle gedachten, flinke opklearringen. Der soe ek damp ûntstean kinne. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen leit de temperatuer tusken de 6 en 10 graden.

Tongersdei kin it earst skier of dampich wêze, mar geandewei sil de sinne sa út en troch ek skine. By in swakke, by de kust lâns en boppe de Iselmar miskien matige, súdeastewyn wurdt it 15 graden.

Freed en yn it wykein is noflik waar mei mear sinne. It bliuwt drûch.

Jan Brinksma