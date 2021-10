Waarpraatsje: Pear mylde mar rûzige dagen

DE JOUWER – Nei in, foar it grutste part, skier wykein krije wy no in pear tige mylde mar ek rûzige dagen.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en op guon plakken soe wat storein falle kinne. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 8.

Moandei skynt de sinne geregeld, mar der is wol hege bewolking. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 15 graden.

Tiisdei en woansdei wurdt it noch in stik mylder, mar it bliuwt net drûch en de wyn boazet flink oan.

Jan Brinksma