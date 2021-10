Waarpraatsje: Moandei wer wat sinne

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon hiene wy in folslein ferreinde snein. Moandei skynt de sinne wer geregeld.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf, mar in bui is net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt op de measte plakken drûch. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Tiisdei en woansdei bliuwt it net drûch.

Jan Brinksma