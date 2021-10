Waarpraatsje: Moandei rein

DE JOUWER – Nei in skiere sneon wie it snein einepikewaar mei in soad sinne. Moandei krije wy (sto)rein.

Yn ‘e nacht nei moandei ta rekket de loft berûn, mar it bliuwt op de measte plakken noch drûch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 5 en 9 graden.

Moandei is it skier en it (sto)reint sa út en troch. By in matige sude- oant súdwestewyn wurdt it 12 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it drûch, mar yn it wykein wurdt it ritiger.

Jan Brinksma