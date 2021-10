Waarpraatsje: Minder stabyl

DE JOUWER – Nei in wykein mei waar om fan te genietsjen krije wy no wat minder stabyl waar, mar echt minne dagen wurde it net.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin it wat reine. Letter yn ‘e nacht klearret it wat op en soe it dizenich wurde kinne. De wyn komt út it noardwesten en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Moandei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf en der falle in pear buien, mar in soad reinwetter wurdt net ferwachte. De noardwestewyn is matich, yn it Waadgebiet frij kêftich. It sil 14 graden wurde.

Op alle dagen is der dizze wike kâns op wat rein of in bui.

Jan Brinksma