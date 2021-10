Waarpraatsje: Kreaze tongersdei

DE JOUWER – Dat de sinne it yn dizze tiid fan it jier dreech ha kin, wie woansdei goed te fernimmen. It bleau yn Fryslân de hiele dei skier, mar tongersdei moat de sinne it dan lang om let winne.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta wurdt it, nei alle gedachten, op de measte plakken helder. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

Tongersdei skynt de sinne it grutste part fan ‘e dei. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns wer frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Freed feroaret der noch net safolle oan it waar, mar yn it wykein is it skier en it bliuwt net drûch.

Jan Brinksma