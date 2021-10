Waarpraatsje: Kâns op damp

DE JOUWER – It wie alwer in kreaze dei mei yn Fryslân in soad sinne. It rêstige hjerstwaar duorret noch in pear dagen.

Yn ‘e nacht nei freed ta is it helder en de kâns op damp is grut. By in swakke eastewyn wurdt it mei in graad as 5 in frisse nacht.

Freed kin it earst dampich wêze, mar geandewei komt de sinne der goed by. Hoe let oft dat wêze sil, is net te sizzen. De wyn komt út it easten en is swak. Mei goed 15 graden is it noflik waar.

Yn it wykein bliuwt it drûch, mei op sneon in soad sinne.

Warskôging:

Tongersdeitejûn, yn ‘e nacht nei freed ta en yn ‘e moarntiid kin it rûnom yn Fryslân dampich wêze.

Jan Brinksma