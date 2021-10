Waarpraatsje: Freed earst sinnich

DE JOUWER – Nei in tongersdei mei in hiel soad sinne hawwe wy freed ek noch in moaie dei, mar yn it wykein wurdt it ritiger.

Yn ‘e nacht nei freed ta is it helder. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

Freed skynt de sinne earst flink, mar yn ‘e middei rekket de loft berûn en yn ‘e jûn sil it in skoft reine. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei in graad as 15 is it wer myld foar de tiid fan it jier.

Yn it wykein is it skier en op beide dagen bliuwt it net drûch.

Jan Brinksma