Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – It wie freed yn ‘e iere moarntiid wiet, mar letter waard it al gau drûch en skynde de sinne flink. Yn it wykein bliuwt it drûch.

Yn ‘e nacht nei sneon ta is de loft yn Fryslân, nei alle gedachten, foar it grutste part berûn. De wyn is swak oant matich en komt út rjochtingen tusken it suden en it westen. De temperatuer leit tusken de 5 en 10 graden.

Sneon is it oan de skiere kant, mar de sinne soe sa út en troch ek wat skine kinne. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 13 graden.

Snein feroaret der hast neat oan it waar. De kâns op sinne is in bytsje grutter as sneon, mar it bliuwt it grutste part fan ‘e dei skier. By in swakke oant matige súdwestewyn is it wer in graad as 13.

Takomme wike sil it in pear dagen myld wurde, mar de kâns op delslach nimt wol flink ta.

Jan Brinksma