Utnûging foar gearkomste Ried fan de Fryske Beweging

Bekendmakking



It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 28 oktober fan de Grutte Ried. Wy hoopje jimme nei in koroana-stilstân fan goed oardel jier wer libbensliif te ûntfangen.

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Tramstrjitte 36, Marsum

Tiid: tongersdei 28 oktober om 19.30 oere

Om’t koroana noch ûnder ús is, binne wy ferplichte om allinnich minsken ta te litten dy’t mei in QR-koade op telefoan of papier sjen litte kinne dat se faksinearre of test binne of al koroana hân hawwe. By it ynkommen wurde jimme kontrolearje op dy QR-koade.

Utstel wurklist



(sjoch foar de stikken by de wurklistpunten mei in * op de side fan de Fryske Beweging ûnder ‘Oer ús’ by de ANBI-ynformaasje, omtrint ûnderoan)

Iepenjen en fêststellen fan de wurklist Meidielings en ynkommen stikken Oantekens lêste Riedsgearkomste d.d. 16-5-2019 Formeel fêststellen jierferslach 2019 skriuwer en ponghâlder*

Dy jierferslaggen binne foarich jier digitaal foarlein, opmerkings binne ferwurke, mar formeel moatte se noch fêststeld wurde. Ferslach ponghâlder: a. Jierrekken 2020*

b. Ferslach kaskommisje en beneamen nij kaskommisjelid

c. Begrutting 2022 Jierferslach skriuwer 2020* De takomst fan de Ried Stân fan saken juridysk trajekt Ferslach oerlis Ried – deputearre Poepjes (oerlis is 28 oktober moarns) Suggestjes foar in Galajûn foar it Frysk

De Fryske Reklamepriis hat syn tiid hân. Nije priis: in soarte fan Oscars foar wa’t yn ferskate dissiplines it Frysk op in goede wize befoarderet? Útrikking op Galajûn foar it Frysk. Wat fierder op it aljemint komt / omfreegjen

SKOFT

Hoe stiet it derfoar mei Taalplan Frysk 2030 (sjoch www.taalplan.frl)?

Provinsjaal meiwurkers Nienke Jet de Vries en Ineke Rienks fan it projektteam Taalplan Frysk 2030 prate ús by oer it projekt, de ambysjes, de foarderingen en de reaksjes fan de skoallen. Sluten

Neisit mei slokje en flaubyt

Foar wa’t dielnimme wol oan de gearkomste: graach efkes opjaan fia ynfo@fryskebeweging.frl of dit kontaktformulier.