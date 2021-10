Toeristen oant 2022 net wolkom yn Australië

Australië lit oant 2022 gjin bûtenlânske toeristen ta. Dat hat premier Scott Morrison sein. Studinten en migranten dy’t nei it lân komme foar wurk, krije foarrang. “De prioriteit leit by faksinearre migranten mei in goede oplieding dy’t wichtich binne foar de ekonomy en by studinten dy’t hjir komme om te studearjen”, seit Morrison.

De premier kundige oan dat der foar de Australiërs sels wer wat mear mooglik wurdt, no’t yn it lân meikoarten tachtich persint fan de ynwenners in earste prip hân hat. Ferline wike sei er al dat Australiërs en ynwenners mei in permaninte ferbliuwsfergunning fan novimber ôf wer nei it bûtenlân reizgje meie. Sûnt ferline jier maart jilde yn it lân strikte reisbeheiningen.

De Australyske stêd Melbourne is sûnt snein wrâldwiid de stêd dêr’t it langst in tichtplicht fanwege koroana jildt. De Australyske omrop ABC berekkene dat de ynwenners yn de ferskate tichtplichtriten byinoar al 245 dagen binnendoar sieten.