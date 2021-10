Tichter by Eise Eisinga

Elkenien ken it Frjentsjerter Planetarium fan Eise Eisinga, mar wa wie dy man? Der wie oant no net safolle bekend fan de man dy’t oan ’e ein fan de achttjinde iuw foar de wittenskip syn eigen hûs sa ferboude dat der noch mar amper yn te wenjen wie.

Arjen Dijkstra (1979), direkteur fan it Universiteitsmuseum yn Grins en spesjalist yn de wittenskipsskiednis, hat it libben fan Eise Eisinga en syn wurk yngeand bestudearre. Dat is útrûn op in prachtich boek De Hemelbouwer. Dijkstra hat in protte, faak noch ûnbekende boarnen rieplachte en wit Eisinga in plak te jaan yn dy syn tiid fan greutte ekonomyske, politike en wittenskiplike feroaringen. De skiednis fan Eisinga en syn Planetarium binne nau ferweve mei it ûntstean fan it moderne Nederlân.

Njonken syn boek foar folwoeksenen hat Dijkstra ek in boek foar bern skreaun om it planetarium foar harren ek tagonklik te meitsjen. It komt yn twa talen út. It Himelbouwerke en Het Hemelbouwertje.

Boekgegevens

De Hemelbouwer

ISBN 978 90 5615 789 0 | ynbûn | 200 siden | € 22,50

It Himelbouwerke

ISBN 978 90 5615 852 1 | ynbûn | 32 siden| € 7,90

Het Hemelbouwertje

ISBN 978 90 5615 851 4 | ynbûn | 32 siden | € 7,90

De boeken binne útjûn troch Noordboek op ’e Gordyk en te krijen bij de boekhandel en fia www.noordboek.nl