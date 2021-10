Terp fan de Takomst

Fan It Fryske Gea

Doe’t de ynwenners fan Blije yn 2011 harren doarpsfyzje formulearren, kaam dêr yn te stean dat se wer wenje, libje en wurkje woene mei it gesicht nei it Waad. Harren histoaryske ferbûnens mei de grins fan lân en wetter moast stal krije yn in plak yn de natuer dêr’t minsken byinoar komme koene om âlde ferhalen te fertellen en nije ferhalen te meitsjen. In plak om te ûnderwizen, te ûndersykjen, skiednis te belibjen én te meitsjen lykas it ferbouwen fan nije en âlde gewaaksen op sâlte grûn, mar ek in plak om nei muzyk te harkjen en nei teäter te sjen, in plak om it lânskip te ûndergean en dêrfan te genietsjen.

Tsien jier letter, om krekt te wêzen op 2 oktober 2021, koene de Blijers en oare partijen dy’t yn dat ideaal behelle wiene, dêrmei yn ’e kunde komme.

Henk de Vries, direkteur fan It Fryske Gea, en Tjitske Andringa, bestjoerslid fan Doarpsbelang Blije e.o., hongen tegearre it troch Blijers makke klaphikje teplak.

De oanwêzigen feriwigen harren namme mei hûndert nammebuordsjes op peallen, dy’t yn it rûn om de terp hinne steane.

De offisjele iepening is takomme jier, as ûnderdiel fan de earste edysje van de Triënnale Arcadia, mar it oardel kilometer lange kuierpaad is no al iepen (behalve yn it briedseizoen fan 15 maart oant 15 july.

Yn it projekt wurdt gearwurke troch de Doarpsbelang Blije e.o., de ynwenners fan Blije, Sense of Place, It Fryske Gea en Observatorium Rotterdam. It Fryske Gea is as eigener fan Noard-Fryslân Bûtendyks de takomstige behearder fan de terp.