Tal hûnrelatearre boeten mei 42% ôfnommen yn Fryslân

Yn Fryslân is it tal boeten foar hûneigners yn fiif jier tiid mei goed 42% ôfnommen. Wylst yn 2016 jierliks noch 105 bekeuringen útskreaun waarden, wiene dat der ôfrûne jier ‘mar’ 62. It faakst krigen eigners in boete foar it net oanline útlitten fan de hûn. Dat docht bliken út ûndersyk fan beslist.nl, dat op basis fan CJIB-gegevens analysearre wêr’t yn Nederlân it faakst hûnrelatearre boeten útdield waarden.

De ôfrûne fiif jier waarden yn Nederlân yn totaal 14.267 boeten útdield. De measte boeten waarden útdield yn de grutte stêden en de kustgemeenten mei De Haach (1.373 boeten), Rotterdam (1.234), Utert (638) en Noordwijk (473) as absolute koprinners.

Ofname hûnrelatearre boeten yn Fryslân ridlik geunstich

Lanlik is der sûnt 2016 sprake fan in ôfname fan 70 persint en dêrby binne grutte ferskillen tusken provinsjes. Sa is de ôfname yn Súd-Hollân mar leafst 84 persint, wylst de provinsjes Seelân en Utert te krijen hawwe mei in ôfname fan ‘mar’ 34 persint. De sifers fan Flevolân binne mei in ôfname fan 42% ridlik geunstich.

Trije gemeenten yn Fryslân boppe lanlik trochsneed

Yn Fryslân sitte trije gemeente boppe it lanlik trochsneed fan 6,3 boeten op 10.000 ynwenners. De gemeente Ljouwert (22,4), Skiermûntseach (21,0) en Flylân (8,5) binne de absolute útsjitters. De oare gemeenten sitte ûnder it trochsneed.

Relatyf in protte gemeenten heffe noch hûnebelesting

Hieltyd mear gemeenten yn Nederlân binne fan it heffen fan hûnebelesting ôfstapt. Yn 169 fan de 352 ûndersochte gemeenten betelje hûnebesitters sûnt 2021 gjin belesting foar de hûn. Dat is in fearn minder as fiif jier lyn. Yn ’e provinsje Fryslân heffe trije fan de achttjin gemeenten noch belesting op hûnen. Yn trochsneed betelje Fryske eigners yn dy trije gemeenten € 73,98. Hûneigners op Flylân betelje it measte mei € 79,43.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is te finen op www.beslist.nl/info/honden.html.