Stypje it Fryslân Fûns!

It Fryslân Fûns wol organisaasjes dy’t mei it Frysk dwaande binne finansjeel stypje om it brûken fan dy taal yn de maatskippij te befoarderjen. By need fia de rjochter. Soks kostet in soad jild. Dêrom is it fûns no teset gien mei in jildswylaksje foar juridyske prosedueres dêr’t it Frysk in bettere posysje mei krije moat. Foarbylden dêrfan binne in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer Frysktalige plaknammen en in mooglike rjochtsaak foar better Frysk ûnderwiis.

Sjoch hjirre foar mear ynformaasje: Nije tiden, oare kneppels.

Gean dy inisjativen net troch of binne der sinten oer? Dan is it jild foar oare projekten dy’t it Fryslân Fûns stypje wol. Sjoch op de webside: fryslanfuns.frl

Beharkje by Omrop Fryslân de taljochting op de aksje troch de ponghâlder fan it Fûns: Fryslân Fûns sammelet jild foar juridyske striid foar de Fryske taal.

It Fryslân Fûns ropt eltsenien dy’t de Fryske taal in waarm hert tadraacht, op om mei te dwaan. Elk bedrach is wolkom.

Klik hjirre om de aksje te stypjen.

It Fryslân Fûns is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging.