Studinten NHL Stenden jouwe foarstelling yn útstalling Frysk Museum

Ynspirearre op de útstalling Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit makken studinten fan NHL Stenden Dosint Teäter in teatrale foarstelling. Yn in healoere nimme de studinten besikers kuierjend troch de útstalling mei.

Yn alle sealen krije de besikers in teatrale ferrassing, fan dûns en teäter oant spoken word en muzyk. De studinten bringe dêr de útstalling op in orizjinele manier mei nei it publyk. Dat moetet in sirkus fol mei artysten mei allegearre harren eigen tradysjes en ferhalen. De foarstelling is fergees (eksklusyf museumyntree) te besjen op 31 oktober, 28 novimber, 30 jannewaris, 27 febrewaris fan 13.30 oere ôf. Reservearje kin fia de webside fan it Frysk Museum.

Tichtplicht

De studinten fan de dosinte-oplieding wurken sûnt april 2021 oan de foarstelling. Mei de tichtplicht hiene se yn in ticht Frysk Museum alle tiid om te ûntdekken en te kreëarjen. It museum iepene de sletten útstallingen spesjaal foar de studinten.

Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit is o/m 6 maart 2022 te sjen yn it Frysk Museum yn Ljouwert.

