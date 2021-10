Rutte hâldt belofte net: útjeften kening bliuwe geheim

Demisjonêr premier Mark Rutte hat de Twadde Keamer ferline jier tasein dat er mear ynformaasje jaan soe oer de Ryksútjeften foar it keningshûs. Tongersdei hat er te witten dien dat er dat dochs net dwaan sil. “Ik ben te enthousiast geweest”, sei Rutte.

Kening Willem-Alexander kriget in jierliks salaris fan ien miljoen euro en dêrneist fiif miljoen euro foar personiel- en materiaalkosten. De Twadde Keamer kriget altyd mar in rûch oersjoch fan de besteging fan dat jild en easke mear iepenheid. Dat hie mei it doel dat de Keamer beslute kinne soe oft der reden wie om de útjeften foar it keningshûs te ferheegjen of te ferleegjen.

Dy iepenheid kin er net jaan, sei Rutte, omdat “uitgaven in de privé- en werksfeer lastig te scheiden zijn”. Mear ynformaasje oer de útjeften fan Willem-Alexander soe dy syn privacy oantaaste.

Neffens D66-Keamerlid Joost Sneller doocht it net wat Rutte seit. Neffens him soe net ien steatsrjochtgelearde Rutte syn argumintaasje stypje.