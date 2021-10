Resept: Mata Hari-miksdrankje

In cocktail is in mingsel fan op syn minst trije yngrediïnten, dêr’t twa fan drinkber wêze moatte en ien alkohol befetsje moat. As in mingd drankje mar út twa dranken bestiet, lykas in rum-kola, is it in gearstalde drank en gjin cocktail. In protte brûkte yngrediënten foar cocktails binne distilearre dranken, likeuren, siropen, fruchtesoppen, en soms koalsoerhâldend frisdrinken.

Yngrediïnten:

– Bearenburch

– Persikolikeur

– Brûswetter

– IIsklûntsjes

– Skyfke sinesappel

Skink oardel burrelgleske Bearenburch en oardel oant 2/3 gleske Persikolikeur yn in wiid, leech glês. In snjit brûswetter derby, riere, iisklûntsjes derby en in skyfke sinesappel oan ’e râne. Tsjoch!