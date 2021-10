Resept foar Fryske krûdkoeke

Fryske krûdkoeke is in koeke dy’t by de kofje iten wurdt. Der binne in soad farianten fan krûdkoeke; de Fryske krûdkoeke is in lokale fariant. Alle bakkers hawwe lykwols harren eigen resept, dat de Fryske krûdkoeke ferskilt de bakker.

Yngrediïnten:

– 500 gr. selsrizend bakmoal

– 250 gr. sûker

– 250 gr. heidehuning

– 200 gr. sukade

– 2 tl. koekekrûden

– 4 tl. kaniel

– 1/4 l. molke

Ming alles trochinoar en doch it yn in bebûtere bakfoarm. De baktiid is likernôch fiif kertier ûnderyn in foarferwaarme ûne. Lekker ite!