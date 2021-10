Oprop Visit Fryslân resultearret yn eksposysje mei goed tûzen Fryske kimen

Goed tûzen ynstjoerde hoarizonnen fan it Fryske lânskip steane sintraal yn de eksposysje Hulde aan de Horizon. Mei-inoar foarmje se ien kime.

De útstalling yn Park Fiversburch waard woansdei offisjeel iepene troch deputearre rekreaasje en toerisme Avine Fokkens-Kelder yn oanwêzigens fan Bouke Kors, manager Visit Fryslân, en Milfred Hart, regiodirekteur Arriva Noard. De digitale hoarizon huldeaandehorizon.nl as bûteneksposysje is foar publyk te sjen fan 14 oktober o/m 21 desimber 2021.

Hulde oan de Hoarizon

Visit Fryslân sette yn july dit jier útein mei Hulde oan de Hoarizon mei de oprop in oade oan it Fryske lânskip te bringen troch de Fryske kime fêst te lizzen en yn te stjoeren. Yn totaal binne der ûnderwilens 1.500 foto’s ynstjoerd. Ynstjoere kin noch hieltyd fia huldeaandehorizon.nl.

Doel fan it inisjatyf is om it Fryske lânskip yn ’e skynwerpers te setten mei Oade oan it Lânskip, yn it lanlike temajier fan it Nederlânsk Buro foar Toerisme en Kongressen. Dêrneist wol Visit Fryslân mei it inisjatyf it toeristysk seizoen stimulearje. Sa krije de ynstjoerders fan de foto’s dy’t in plak yn ’e eksposysje krigen ha, yn ’e hjerstfakânsje trije dagen lang fergees tagong ta de eksposysje. Mear ynformaasje oer de eksposysje is te finen op friesland.nl/hulde.