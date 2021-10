No beskikber: de oersetter-app

Foar wa’t by it skriuwen fan in Frysk berjocht of tekst help nedich hat of in Nederlânske tekst yn it Frysk oersette wol of oarsom, is de nije oersetter-app in útkomst. De app is no beskikber yn ’e app-winkel op ’e mobile telefoan.

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk Frysk en kin ek langere teksten oersette. De app is makke yn gearwurking mei de Fryske Akademy, Buro KLEI en de Afûk. De Oersetter-app is mei mooglik makke mei stipe fan de provinsje Fryslân.

Frysker.nl: taalhelp-platfoarm foar it Frysk

Op Frysker.nl is mear taalhelp te finen. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear.