Santich jier lyn, op freed 16 novimber 1951 wie der grutte opskuor op it Saailân yn Ljouwert. Dy hong nau gear mei lytsachtsjende hâlding fan de oerheid foar it Frysk oer. It barren spile in wichtige rol yn ‘e striid foar de emansipaasje fan ‘e Fryske taal. Uteinlik krige it Frysk yn ‘e provinsje Fryslân in offisjele status. Nettsjinsteande dy status wurdt it Frysk hieltyd minder brûkt. Dat komt foar in part om’t de oerheid sleau mei de taal om giet. It Fryslân Fûns, in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging, wol dêr wat oan dwaan. Sjoch op de webside fan it fûns foar mear ynformaasje.

Santich jier nei Kneppelfreed sit de wrâld oars yn elkoar. Yn 1951 moast it rjocht teplak set wurde. Hjoeddedei is mei in juridysk paad de oerheid yn beweging te setten: Urgenda wûn in rjochtssaak oer it fersleaukjen fan de klimaatoanpak. De oanpak fan Urgenda kin foar it ferbetterjen fan it Frysk mooglik fertuten dwaan. Rûnom binne der inisjativen om de Urgenda-oanpak te folgjen. Mar rjochtssaken kostje in soad jild. Dêrom is it Fryslân Fûns út ein set mei de aksje ‘Nije tiden, oare kneppels’.

Dat docht it fûns fia it crowd-funding platform geef.nl. It bestjoer hopet foar 31 desimber 2021 € 25.000 by elkoar te garjen. De ferwachting is dat in soad ynwenners fan Fryslân (en Friezen om utens) de aksje stypje sille. Sjoch hjirre om dat te dwaan. In deimannich nei it earste buorkundich meitsjen fan de jildswylaksje is al mear as tûzen euro ophelle.