Nije rige online pubkwissen mei Leo Blokhuis yn Top 2000 online kafee

Wat begûn as in inisjatyf mei de tichtplicht is ûnderwilens in fêst evenemint wurden: de Top 2000 online pubkwis mei Leo Blokhuis, streekrjocht fia it Top 2000 online kafee. Tsientûzenen muzykleafhawwers út hiel Nederlân wiene it ôfrûne jier yn it firtuele kafee oanwêzich om, allinnich of mei in klupke freonen, harren muzykkennis te testen.

Nei in simmerradiostilte organisearret de NTR op freed 22 oktober alwer de 15e edysje fan de Top 2000 online pubkwis. Fan 20.30 oere ôf fjurret Blokhuis op top2000onlinecafe.nl fia in livestream út syn wurkkeamer wei kwisfragen op dielnimmers ôf. Se kinne foar de NPO Radio 2 Top 2000 alfêst yn ’e stimming komme mei dy fleurige popkwis fol aardige klips, bysûndere fragminten en in fikse doasis nostalgy.

Muzykkennis teste

Meispylje is ienfâldich troch freedtejûn 22 oktober tsjin healwei njoggenen nei top2000onlinecafe.nl te gean en op de keppeling nei de kwis te klikken. Foar it spyljen mei in ploechje is der de Tegearre Belibjeknop (op de side wiist him dat sels). Under it kwissen kin fia de sosjalemediakanalen en mail fan de Top 2000 a gogo fuortdaliks kontakt mei Blokhuis en de redaksje lein wurde

Oanmelde foar it Facebookevenemint kin fia dizze keppeling.