De sechde poëzijfilm fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân stiet online. It is in ferfilming fan it gedicht ‘Lok’.

Yn it projekt mei filmmakker Herman Zeilstra wurde sân gedichten fan de Dichter fan Fryslân ferfilme. Meikoarten wurdt de lêste poëzijfideo útstjoerd fia Omrop Fryslân TV.