Neakene man rint mei pistoal oer Ljouwerter dak

Foto: Plysje Nederlân

De plysje hat juster yn de Ljouwerter binnenstêd in man oanhâlden dy’t mei in pistoal oer it dak fan in hûs rûn. Letter strûpte de man in broek oan, mar hy die syn sjitark net fuort.

Hy stie op it dak fan in hûs oan de Bredepleats, by de Grutte Tsjerke. De brânwacht kaam derby, stedswachten en in sikewein. Omwenners moasten binnendoar bliuwe. De plysjes klommen it dak op, dêr’t se him oermasterje koene.

Neffens tsjûgen gie it om in drugsbrûker dy’t yn ‘e war wie.