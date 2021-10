Natuergebieten op de Feluwe yn briedseizoen ôfsletten

De provinsje Gelderlân sil parten fan natuergebieten op de Feluwe yn it briedseizoen ôfslute foar rekreanten. By de rannen sil plak wêze foar rekreaasje, hoareka en besikerssintra. Oare parten wurde ôfsletten om tige kwetsbere natuer de romte te jaan.

Yn in part fan dat gebiet mei bûten it briedseizoen noch wol kuiere, fytst of hynsteriden wurde. Oare parten geane op slot. In stikmannich bûtens en definsjeterreinen is al ôfsletten. Parten fan it Kootwijkerzand en it Hulsthorsterzand wurde in tal moannen yn it jier sletten. It giet foaral om gebieten mei stosân, dêr’t unike plante- en bistesoarten binne.

Neffens de provinsje en natuerbehearders is it ôfsluten nedich om de natuer better te beskermjen. Dy hat in protte te lijen fan toeristyske drokte, útstjit fan stikstof en drûchte. Langjierrich ûndersyk hat oantoand dat ûnder oare de dúnpiiper, de beamljurk, de nachtswel, de sânhagedis en de njirre it dreech hawwe of al ferdwûn binne.