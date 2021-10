Myn bertegrûn (gedicht)

Myn bertegrûn

Ik rin oer it paad dat my wiisd is

nei seis stappen hâld ik yn

is dit wat ik wol?

is dit de krekte rjochting?

nee, ik flechtsje nei de kime

dy’t achter de seedyk

leit te lonkjen

en dan sweef ik it Waad oer

de holle yn ’e weagjende wolken.

nimmen sil my tenei komme

nimmen dy’t myn spoaren waarnimme sil

ik stoareagje yn ’e fierte

en fiel myn bertegrûn rûzjend

ûnder my weiwaaien

ik wurd in blaugrize himel ynlutsen

in himel, my tasein yn myn jonge jierren

mar ta myn ferbjustering

wurd ik oer itselde paad de himel útlutsen

dus wol op it goede spoar.

ik bin te plak

werom op myn bertegrûn.

ek in himel.

Inne Bilker