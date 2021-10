Mischa Blok makket podcast by Koreäútstalling

Spesjaal foar de nije útstalling KOREA. Poarte nei in ryk ferline makke Mischa Blok in podcast. Mischa Blok is presintator by NPO Radio 1 en Avrotros, hat har eigen programma Miss Podcast en makke û.o. in radiodokumintêre oer har eigen adopsjeferline.

Yn de nije podcast ‘Poort’ fertelt Blok oer har relaasje mei Koreä en yn hoefier oft har bertelân noch as har thús fielt. Mischa docht dat yn har eigen styl: persoanlik, kwetsber en ûndersykjend. Se ferbynt it tema oan in wurk fan Juree Kim (Súd-Koreä, 1980), dat yn de eksposysje yn Ljouwert te sjen is. De podcast is fan 16 oktober ôf te beharkjen fia Spotify en princessehof.nl/podcast.

KOREA. Poarte nei in ryk ferline

Mei de hype om Squid Game hinne, de Oskarwinnende film Parasite en de populariteit fan K-pop lykas BTS en harren nijste klip mei Coldplay is de Súd-Koreaanske popkultuer Hot & Happening. It Prinsessehôf yn Ljouwert dûkt yn de kultuerskiednis fan dat bysûndere lân, oan ’e hân fan tema’s as ytkultuer, skjintme-idealen en rituelen. Topstikken út it National Museum of Korea yn Seoul komme foar it earst nei Nederlân. Fan betsjoenend seladon út de Goryeo-dynasty en in moon jar út de Joseon-perioade oant muzykynstruminten en kostúms fan it Gugak Centre yn Seoul en Museum Volkenkunde yn Leiden. Mar ek belangrike hjoeddeiske keunstynstallaasjes en filmbylden.