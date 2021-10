Mei it ljocht út yn it Waadgebiet?

Visit Wadden set útein mei tsjustertekampanje en ropt op om ûnnedige ferljochting út te dwaan

Sneon 30 oktober is de Nacht fan it Waad: in jûn fol aktiviteiten yn it tsjuster. Visit Wadden grypt dat oan om it tema ‘Tsjusterte fan it Waad’ ekstra omtinken te jaan en lansearret de kampanje ‘Belibje de tsjusterte fan it Waad’. Sintraal stiet it belibjen fan de nachtlik tsjusterte. Dêrby wurdt net allinnich omtinken frege foar de skjintme fan de tsjusterte, mar ek foar de funksje en it belang derfan.

Wêrom’t it tsjuster bliuwe moat

Nederlân is it lân mei de measte ljochtfersmoarging op ’e wrâld. Dochs is ús eigen Waadgebiet ien fan de tsjusterste plakken fan de wrâld. Net om ’e nocht binne dêr ek de iennige twa Dark Sky Parken fan Nederlân te finen: de Boskplaat op Skylge en it Dark Sky Park Lauwersmar op ’e grins fan Fryslân en Grinslân. Njonken dy tsjustere plakken hearre Skiermûntseach, it Hegelân yn Grinslân en de Fryske Waadkust ek ta de tsjusterste plakken fan Nederlân.

Boskwachter Dark Sky Park Lauwersmar Jaap Kloosterhuis: “Wy moatte derfoar soargje om ûnnedige ferljochting tebek te kringen.” Just dat net-nedige ljocht feroarsaket ljochthinder en enerzjyfergrieming. Dêrtroch rekket it ritme fan minsken en bisten fersteurd. Sa is bygelyks bekend dat de trekfûgels yn it Waadgebiet betize reitsje en sels stjerre kinne troch de ljochthinder.

Tsjusterte fan it Waad

As der neat bart, kinne wy troch de tanimmende ljochtfersmoaring oer fiifentweintich jier nearne yn Europa noch it Molkenpaad sjen. Om it belang fan tsjusterte foar bist, natuer en minske te beklamjen, wol Visit Wadden – yn nauwe gearwurking mei it programma Tsjusterte fan it Waad – bewenners, bedriuwen, gemeenten en besikers fan it Waadgebiet stimulearje om de ûnnedige ferljochting út te dwaan. Mei-inoar lizze de organisaasjes út wat it belang fan tsjusterte foar it Waadgebiet is, en wat ien sels dwaan kin om by te dragen oan it behâld fan tsjusterte.

Kampanje Belibje de tsjusterte fan it Waad

Om dat boadskip krêft by te setten, set Visit Wadden útein mei in kampanje dy’t útnûget om de tsjusterte fan it gebiet te ûntdekken en te omearmjen. Visit Wadden presintearret tsjusterte as in plak om op te sykjen troch útnûgjende ferhalen en ynformaasje. Om it tsjuster ek belibje te kinnen, organisearje de natuer- en miljeuorganisaasjes fan Noard-Hollân, Fryslân en Grinslân tsjusterte-aktiviteiten by de Waadkust del.

Nachtlik waadrinnen, bûten sliepe, fartochten yn it tsjuster binne foarbylden fan tsjusterte-aktiviteiten. Mar ek ‘gewoan’ stjerren sjen is in aktiviteit. Yn ’e eigen eftertún, of op in tal spesjaal ynrjochte plakken yn it Waadgebiet, dêr’t de stjerren it bêste te besjen binne. Lykas de himelplatfoarms of de nije stjerrekoepel De Sterrenwacht yn it Dark Sky Park Lauwersmar, dy’t mei de Nacht fan it Waad iepene wurdt.

Dit jier slút de Nacht fan it Waad op de lanlike Nacht fan de Nacht oan. Mei dy jierlikse nacht wurdt troch de natuer- en miljeufederaasjes omtinken frege foar it belang fan tsjusterte en wêrom’t it sa wichtich is om ljochtfersmoarging te beheinen.

Mear ynformaasje oer tsjusterte, tips en de aktiviteiten yn it Waadgebiet is te finen op visitwadden.nl/donkerte en op donkertevandewadden.nl.