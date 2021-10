Medisinen rûnom yn Nederlân yn it Frysk op te heljen

Betsjinning fan ôfjeftekast by apoteek yn Almere

Apoteken hoege op in soad plakken net iepen te wêzen om medisinen te leverjen. Mei ôfjeftekastjes kinne pasjinten it doktersguod ek bûten de iepeningstiden ophelje. Ut ferskate plakken yn Nederlân komt it berjocht dat it kompjûterke dat de kast iepenet ek yn it Frysk te betsjinjen is. De pasjint moat foar’t er syn gegevens ynfiert op in flachje klikke dat de taal útkiest dêr’t er ynformaasje yn kriget. Njonken Nederlânsk en in rûfeltsje útlânske spraken stiet it Frysk dêr ek by.

De meartalige automaten mei in Fryske betsjinningsopsje steane op ferskate plakken yn Fryslân, en ek ûnder oaren yn Almere en Nimwegen.