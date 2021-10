List fan Sealterfryske fûgelnammen

Readboarstke (foto: Wikimedia Commons/Theun – lisinsje CC BY.SA 3.0)

Taalûndersiker Henk Wolf kaam derefter dat in protte wurden foar fûgels yn it Sealterfrysk net yn de wurdboeken steane. It Sealterfrysk is it lêste dialekt fan it East-Frysk. It East-Frysk waard yn de midsiuwen praat yn Grinslân en it Dútske East-Fryslân. It wurdt hjoed de dei noch brûkt yn fjouwer doarpkes yn Dútslân yn de gemeente Sealterlân.

Wolf hat yn in Dútske krante in oprop pleatst. Sprekkers fan it Sealterfrysk waarden frege om nammen yn te stjoeren foar fûgelsoarten. Fan de ynstjoerings is in list makke mei oersettings yn it Dútsk en yn it (Nederlânske) Frysk. De list stiet op ynternet.

Hjir is de link.