Lida Dykstra bliuwt berneboeke-ambassadeur

Lida Dykstra (foto: Barbara van Rijn/Bluet Foto)

Berneboekeskriuwster Lida Dykstra bliuwt in jier langer berneboeke-ambassadeur yn Fryslân. De organisaasje Boeken fan Fryslân hat dêrta beslette, omdat der yn it ôfrûne koroanajier op it mêd fan berneboeken net folle mooglik wie. De berneboeke-ambassadeur organisearret aktitviteiten dy’t bern entûsjast meitsje foar it lêzen fan Fryske boeken.

Frou Dykstra seit: “Ik fyn it prachtich dat ik noch in jier langer de kâns krij om as Berneboeke-ambassadeur lêswille te fersprieden. It is sok moai wurk: foarlêze, prate mei de bern, skriuw- en lêstips jaan, mei de hiele groep in ferhaal ymprovisearje. As in bern nei ôfrin freget: ‘Tinkt Lida dat ik dit boek ek yn de biblioteek liene kin?’, of ‘Juf, meie wy fan ‘e middei ferhalen skriuwe?’, dan wit ik daalk wêr’t ik it foar doch.”