Koroana-needtastân yn Dútslân wurdt opheft

Boarne: pixabay.com

Yn Dútslân hearsket fanwegen it koroanafirus al sûnt maart 2020 de needtastân. Dy jout de oerheid mear mooglikheden om sûnder demokratyske tuskenstap yngripende maatregels te nimmen. Hoewol’t it tal besmettings hurd oprint, wolle de partijen dy’t oer in nije Dútske regearinskoälysje ûnderhannelje dochs fluch fan de needtastân ôf.

As de partijen Grüne, SPD en FDP in regear foarmje, wurdt de needtastân op 25 novimber net ferlinge. Dy ferfalt dan automatysk. Dêrmei ferfalle ek allegear ferboaden en ferplichtings, lykas de plicht om yn winkels in mûlkapke foar te binen en de plicht foar restaurants om nei te gean oft de klanten koroanafrij binne.



It regear wol wol dat de Dútske dielsteaten oan maart 2022 ta wetlike mooglikheden krije om nije koroanaweagen te brekken. Sa soe yn dielsteaten mei in soad koroanabesmettings de regionale oerheid de mûlkapkeplicht wer ynfiere kinne.