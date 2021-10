Into The Great Wide Open stipet sân artysten mei De Basisbeurs

Into The Great Wide Open hat artysten en keunstners bekendmakke dy’t De Basisbeurs ûntfange sille. Artysten en makkers Pink Oculus, Nana Adjoa, Willem Smit (Personal Trainer), Yung Nnelg, Rianne fan Duin (Kolderkrant), Anne Soldaat en Jasper Boogaard (Nagasaki Swim) ûntfange elk 5400 euro, frij te besteegjen oan harren artistike ûntjouwing. De Basisbeurs is in stipe foar Nederlânske artysten.

Der klinkt wer muzyk yn de popsealen fan Nederlân. Dat de poadia no iepen binne, en artysten it toaniel op meie (en dus in wichtige boarne fan ynkomsten hawwe), biedt hoop, mar dêr giene swiere tiden oan foarôf. Mei De Basisbeurs sil keunst- en muzykfestival Into The Great Wide Open sân artysten foar in healjier stypje mei in fêst bedrach ferspraat oer seis moanne.

“Mei De Basisbeurs wolle wy jild op it juste plak terjochte komme litte: by de artysten. Der stiet gjin ferplichting tsjinoer de stipe, it is gjin subsydzje en wy hoege gjin sint werom te sjen. Wy hoopje inkeld dat artysten har mei de stipe sterke fiele yn harren rol as makkers. Wy wolle har nei in lange perioade fan ellinde in bytsje romte jaan om te sykheljen en te dwaan wat se sa goed kinne: moaie dingen meitsje”, seit in wurdfierder fan it festival op Flylân.

Fia intothegreatwideopen.nl kin men it kommende jier de artysten dy’t De Basisbeurs ûntfange folgje. De sân artysten waarden selektearre troch de ploech fan Into The Great Wide Open, besteande út programmeurs, produsinten, marketeers en de deistige lieding fan it festival. De organisaasje wol publyk en kaartferkeapers betankje dy’t foar it inisjatyf donearre hawwe.