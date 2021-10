Hjerstfakânsje yn it Frysk Museum grôtfol aktiviteiten

Yn de hjerstfakânsje is der yn it Frysk Museum fan alles te dwaan. Dan is it museum op moandei 18 en 25 oktober ek iepen. In koroanatagongsbewiis is net nedich foar in museumbesite, foar sommige aktiviteiten wol.

Yn de photobooth fan keunstners Vida en Amir kinne besikers omtsjoend wurde ta ikoan út de tentoanstelling Icons. Mei blommen, gerdinen, aksessoires en de goede eftergrûn kinne se feroare wurde yn in portret út de tentoanstelling. It resultaat wurdt fêstlein op in foto, dy’t mei in mail tastjoerd wurdt. De photobooth stiet fan moandei 18 o/m freed 22 oktober tusken 12.00 en 15.00 oere yn de hal fan it museum. Foarôf oanmelde is net nedich.

Night at the Museum

Sneontejûn 23 oktober tusken 17.00 en 22.00 oere feroaret it Frysk Museum yn in festivalterrein foar de hiele húshâlding. Dan is it de Night at the Museum. In ikoan tsjin ’t liif rinne, in tekenles folgje en in make-over krije binne in pear fan de mooglikheden. De jûn wurdt ôfsletten mei in unyk widzelietsjekonsert. Oanmelde foar in tiidslot kin fia friesmuseum.nl/tickets. Folwoeksenen moatte foar dizze aktiviteit in koroanatagongsbewiis hawwe.

Icons

Mei Icons: topstikken út de National Portrait Gallery komt de prachtige kolleksje (sels)portretten foar ien kear fan Londen nei Nederlân. Dy útstalling lit skilderijen, foto’s, bylden, printen en tekeningen sjen fan bûtengewoane ynternasjonale keunstners, fan Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck oant Andy Warhol en Marlene Dumas. Under de goed hûndert wurken binne wrâldferneamde ikoanen as Keningin Elizabeth I, William Shakespeare, Audrey Hepburn, David Beckham en Malala Yousafzai.

Sjoch foar mear ynformaasje op Fryskmuseum.nl/bezoek.