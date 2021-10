Der komt in asylsikerssintrum yn Heech. Dat hat it kolleezje fan de gemeente Súdwest-Fryslân hjoed besletten. Yn it sintrum is plak foar op syn heechst 150 minsken. It giet om in tydlik sintrum, dat uterlik op 1 maaie 2021 wer ticht giet. It komt yn de eardere jeugdherberge op It Eilân.