Fryske Genealogyske Kontaktdei 2021 yn it teken fan wetter

De Genealogyske Kontaktdei op sneon 6 novimber by Tresoar en Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) is it grutste Fryske evenemint op it mêd fan famyljeskiednis. Edysje 2021 fan de Fryske Genealogyske Kontaktdei stiet yn it teken fan wetter: de binnenfeart, de skippers, harren skippen, harren famyljeskiednis, harren wurk en de sosjale omstannichheden.

Op it program steane ferskate lêzingen, rûnliedingen troch depots en stedskuiers. By Tresoar is der in genealogyske ynformaasjemerk en it Histoarysk Reisburo is iepen foar besikers mei fragen oer harren (famylje)skiednis. Ek it Histoarysk Sintrum Ljouwert is dizze dei iepen. Tusken 13.00 en 16.00 oere kin de Aldehou fergees beklommen wurde.

De kontaktdei wurdt organisearre troch NGV Ofdieling Fryslân, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, de Stichting FAF, it Histoarysk Sintrum Ljouwert en Tresoar. Besjoch de websiden fan Tresoar en HCL foar it meast aktuele programma.

It evenemint is allinne tagonklik op fertoan fan in koroanatagongsbewiis. De tagong is fergees.