Fryske ferzje yn Speakaboo-app foar logopedisten beskikber

Alle Frysktalige bern yn Fryslân groeie meartalich op. Meastal giet dat goed, mar dat is net altiten sa en dy bern wurde dan faak trochferwiisd nei in logopedist. Logopedisten krije pas in goed byld fan de taal- en spraakûntjouwing fan meartalige bern as se dy bern yn harren eigen talen ûndersykje kinne. Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om mei te ûndersykjen hoe’t jonge Frysktalige bern har de lûden eigen meitsje. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Spraakûntwikkeling by Frysktalige bern

Speakaboo is in app fan Kentalis. Dy wurdt troch logopedisten as observaasjeynstrumint ynset om op boartlike wize de spraakûntjouwing fan meartalige bern te ûndersykjen. Mei allinnich in Nederlânske test kriget in logopedist dêr by in Frysktalich bern gjin folslein byld fan. Dêrneist is noch nea goed ûndersocht hoe’t dy ûntjouwing by Frysktalige bern ferrint. Sûnder dy kennis is it dreech om op in betroubere wize spraaksteurnissen te diagnostisearjen en goed te behanneljen. Jelske Dijkstra fan de Fryske Akademy hat dêrom in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele, dy’t foar logopedisten fergees beskikber is.

Fryske ferzje Speakaboo-app

De Fryske ferzje is yntusken tafoege oan alle oare talen yn de Speakaboo-app: www.kentalis.nl/speakaboo. De ûntwikkeling fan de Fryske ferzje is troch Stichting De Friesland mooglik makke. De Speakaboo-app wurket op sawol in Android-tablet as in iPad.

Grutskalich ûndersyk nei Fryske en Nederlânske lûdûntwikkeling

De Speakaboo-app sil de kommende jierren brûkt wurde yn in grutskalich ûndersyk nei de Fryske en Nederlânske lûdûntwikkling fan jonge Frysktalige bern. Op dy wize ha logopedisten net allinnich in standerdisearre ynstrumint yn hannen om it fonologysk ûntjaan fan jonge Frysketalige bern te ûndersykjen, mar ek betroubere ynformaasje oer de folchoarder dêrfan yn it Frysk. Dat jout logopedisten goede hânfetten by de terapy fan dy bern.