Frysk Steatekomitee nei De Haach

Hjoed, woansdei 6 oktober, is it Frysk Steatekomitee yn De Haach, om by de leden fan de Twadde Keamer de tolkekwestje oan ’e oarder te stellen. No’t de tolken net mear foar de rjochtbank wurkje wolle fanwege de te lege fergoeding is der in swierrichheid ûntstien. Net alle rjochtbankpersoniel ferstiet Frysk, dat tolken binne wol nedich. As dy der net binne, kin it rjocht om foar de rjochtbank of it gerjochtshôf Frysk te praten, net wier makke wurde.

It Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten – hat dêr grutte noed oer, omdat sa gjin suvere rjochtspraak mooglik is. It biedt de minister fan Justysje en de Keamerkommisje Justysje en Feiligens in petysje oan en it praat mei in tal Twadde Keamerfraksjes.