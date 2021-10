FNP komt mei oanfalsplan wenjen

De FNP hat fan ’e moarn syn oanfalsplan wenjen presintearre by in parsekonferinsje yn it Provinsjehûs.

It belied op it mêd fan wenjen yn Fryslân is fêstrûn. Dêr binne in soad oarsaken foar oan te wizen: de lege rinte, te min nijbou yn de krisis fan sa’n tsien jier lyn, efterôf te foarsichtige prognoazes fan de befolkingsgroei, de ferhierdersheffing dy’t soarge hat foar in tekoart oan ynvestearringsromte foar wenningkorporaasjes, de ferkeap fan hierwenningen. Fraach en oanbod komme net mear by-inoar.

De FNP wol dat elke gemeente sels mear stjoer krijt op de wenromte foar syn ynwenners. Dat betsjut dat de partij mei in tal konkrete maatregels komt. Dêrmei moat aanst elke gemeente de romte krije om der foar te soargjen dat ynwenners en Friezen om utens yn guon gefallen in foarsprong krije by it finen fan wenromte.

Frysk Startersmodel

De partij wol dat de oerheden wurk meitsje fan in Frysk startersmodel. De gemeente kin it starters dêrmei makliker meitsje om yn de eigen omjouwing in wenning te keapjen. Yn it model moat de gemeente de rol as húsfêster werompakke dy’t it yn it ferline kwytrekke is.

Húsfêstingsferoardering

De FNP wol ek dat yn elke gemeente in húsfêstingsferoardering komt, dêr’t de gemeente mei stjoere kin op doelgroepen en op it gebrûk fan wenningen.

De partij hat hjoed in fyzjestik en oanfalsplan iepenbier makke. Ofrûne sneon hawwe de riedsfraksjes, it haadbestjoer en de Steatefraksje by inoar west en is der in klap op it stik jûn.

It fyzjestik en oanfalsplan wenjen fan de FNP binne hjir te lêzen.