Ferhalewedstriid De Nije

It Fryske tydskrift De Nije skriuwt in ferhalewedstriid út. It tema is Eilannen. It giet om selsbetochte of wier barde ferhalen oer ien of mear eilannen, tichteby of fierôf, dat docht der net ta. Se kinne gean oer bysûndere feesten en tradysjes op de eilannen, oer toerisme of krekt net, oer waar en wyn. Dat kin, mar dat hoecht net.

Om mei te tingjen nei in priis – in boekebon fan € 100,00, € 75,00 of € 50,00 – en opnommen te wurden yn it desimbernûmer 2021 fan De Nije, moat in ferhaal om ende by 1250 (maksimaal 1500) wurden telle en yn it Frysk of yn ien fan de streektalen yn Fryslân, bygelyks in eilanner dialekt, skreaun wêze. De kar foar hokker fan dy talen, makket neat út.

De ferhalen moatte foar heal oktober stjoerd wurde oan denije@itnijs.nl