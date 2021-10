Feie Fonyk: Rôze saterdei, in fleurige boel, mar net foar it Frysk

Kollum

Grut feest foar de LHBTI‘ers saterdei 16 oktober yn Ljouwert. It bygeande filmke is makke op de Prins Hendrikbrêge by it stasjon. Dêr kamen sechtjin boaten del mei muzyk en fleurige minsken. Foar it grutste part gjin heteroseksuelen, mar koest der neat bysûnders oan sjen. Ik haw heard dat it der by de boattochten fan de Gaypride yn Amsterdam oars útsjocht. Elseviers kollumnist Gerry van der List hat syn fernuvering ris blike litten oer al de konten, dat bleat en dy wûndere útmeunstering fan guon.

Ofrûne simmer wie der rebûlje oer de reinbôgeflagge by de PC. Omrop Fryslân hat doe besocht om kontakt op te krijen mei de Ried, of wie it in krante, hawar, dat wit ik net mear. Dat slagge net fanwegen fakânsjes. Mar de fraach wie wat wy derfan fûnen, fan dy flagge. Ik haw gjin idee wat de Ried derfan fynt, want wy komme net gear om oer sokke dingen te praten.

Persoanlik fyn ik it allegearre bêst. It kin my gjin sprút skele wa’t by wa op ‘e skutte sitte wol of it bêd mei-inoar diele. Elkenien moat dat sels útsykje mei de neisten. God, Allah en hoe’t dy oare hegere machten hjitte, kinst freegje wat dy derfan fine, mar krigest nea in antwurd. Dus “wie zwijgt, stemt toe”. No wol ik it net mear oer ús meiminsken, de LHBTI+‘ers hawwe. Wat my opfalt is dat rige hieltyd langer wurdt. Jo soene jo hast skamje om heteroseksueel te wêzen sûnder fierdere problemen.

Ik wol it hawwe oer de ynformaasje om dy ‘Roze Zaterdag’ hinne. Se hiene in moaie digitale side, mar sa as te ferwachtsjen – it is Ljouwert hè, Leeuwarden bedoel ik – alles yn it Nederlânsk. Wol mei Ingelske gjalpen, want Ljouwert is sûnt 2019 in ‘Global Village’ en dat betsjut dat it noed stiet foar de oseanen, it klimaat en wit ik wat noch mear. Begryplik dat jo je mei sokke fiersichten net dwaande hâlde mei soks ûnnoazels as it Frysk.

Op de side fan dizze bysûndere saterdei dus ‘City of Love’ en ‘City of Change’. Mar gjin sprút leafde foar in Frysk en de ‘change’ is der wat dat oangiet ek net, want it talige klimaat fan ús kulturele sintrum is noch altyd like earmoedich.

Jo freegje jo wier ôf oft it net tiid wurdt foar aksje fan de kant fan de echte Friezen. Hoefier moatte wy gean om Ljouwert safier te krijen dat se dêr gewoan, sa’t it heart, it Frysk brûke. Jo kinne de bek wol fol hawwe oer ynklusiviteit, mar dat giet blykber net safier om de 300.000 Frysktaligen by de ynformaasje te belûken.

Takommende simmer mar sechtjin boaten byinoar skarrelje en in pear hûndert Friezen safier krije dat se yn ’e bleate kont troch de grêften farre mei in boerd foar it boarst ‘Frysk brûke bliksem’. Soks sil net slagje, sels net mei ien boat.