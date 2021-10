Feestlike bekendmakking nije Dichter fan Fryslân op 12 novimber

Minsken dy’t deryn ynteressearre binne wurde fan herte útnûge om oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Westertsjerke yn Ljouwert.

Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân troch deputearre Sietske Poepjes nimt Nyk de Vries ôfskie as Dichter fan Fryslân 2019-2021 mei de presintaasje fan syn nijste dichtbondel Asman/Jiskeman. De feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presintaasje is yn hannen fan Jelte Posthumus. Oanmelde is needsaaklik en kin fia: ynfo@dichterfanfryslan.nl.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch Boeken fan Fryslân. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Cilla Geurtsen, Annemarie Lindeboom en Tsead Bruinja (foarsitter).

Datum: Freed 12 novimber 2021, 16.00 oere (ynrin fan 15.30 oere ôf)

Plak: Westertsjerke, Baginestrjitte 59, 8911 DN Ljouwert

De koroana-QR-koade sil by de yngong skend wurde. Der kinne maksimaal 75 minsken yn ’e seal. Tagong op basis fan folchoarder fan oanmelding.