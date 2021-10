Eurofyzje Sjongfestival takom jier yn Turyn

It Eurofyzje Sjongfestival wurdt takom jier yn Turyn holden. Dat hat de Italiaanske publike omrop RAI besletten. Turyn waard keazen út fiif stêden dy’t it Sjongfestival organisearje woene. Milaan, Bologna, Rimini en Pesaro hiene har ek oanmeld.

Lykas wenst kedizet de publike omrop fan it organisearjend lân yn hokker stêd it Sjongfestival holden wurdt. De stêden moatte oan ferskate betingsten foldwaan. Sa moat der in lokaasje wêze dêr’t in grut evenemint organisearre wurde kin, der moatte op syn minst twahûnderttûzen hotelkeamers wêze en de stêd moat goed mei it fleantúch berikber wêze.

Yn 2006 waarden de Winterspullen yn Turyn holden, dat de stêd hat al sjen litten dat dêr in grut evenemint organisearre wurde kin. Yn maaie wûn Italië it Eurofyzje Sjongfestival. It ferske ‘Zitti e buoni’ fan rockband Måneskin krige de measte stimmen en dêrmei krige Italië, nei Nederlân de eare om it Sjongfestival te organisearjen. Dat wurdt yn maaie 2022 holden.