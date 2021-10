De Nacht fan de Popmuzyk 2021

Yn ’e Nacht fan de Popmuzyk 2021 biedt de NTR foar de sechtjinde kear, streekrjocht op NPO 3, mear as trije oeren lang bysûnder en faak noch nea fertoand argyfmateriaal foar popleafhawwers. Allinnich mar liveregistraasjes, ynlaat en fan anekdoaten foarsjoen troch Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis en samler Fenno Werkman.

Mei dit jier ûnder oare in moaie gearwurking fan Tony Bennett (dy’t dit jier 95 wurden is en ôfskie fan it muzykfak nimt) mei jazzpianist Count Basie, funkrock fan Mother’s Finest, de tsjustere popmuzyk fan Nick Cave, 25 jier Buena Vista Social Club. Fierder binne der opnamen te sjen fan T-Bone Walker, bysûnder materiaal fan Bruce Springsteen, Country-stjer Chris Stapleton, rockband The Black Crowes en sjongers Lauryn Hill (fan The Fugees). En der wurdt omtinken jûn oan de Golden Earring.

Twadde skerm

Dit jier kinne sjoggers wer streekrjocht meidwaan. Op npo3.nl/nvdp kinne se ûnder de útsjoering nûmers oanfreegje, reagearje op de útstjoering, eftergrûnynformaasje fine en ekstra fideomateriaal besjen. Dit jier is der foar it earst de mooglikheid om foto’s yn te stjoeren. Yn ’e nacht wurde oproppen dien en oan ’e hân dêrfan wurdt in kar makke út it ûnbidige argyf fan Fenno Werkman.

Fersyknûmers

Yn it programma is folop omtinken foar de muzyksmaak fan de sjogger. Elkenien kin fia npo3.nl/nvdp syn of har favorite nûmers oanfreegje út in list fan 36.000 live-opnamen, ôfkomstich út it argyf fan VJ en samler Fenno Werkman. Oanfragen mei it moaiste ferhaal komme yn ’e útstjoering.

Utstjoering: sneon 6 novimber om 22.45 oere op NPO 3