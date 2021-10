De bêste Gaelictalige Instagrammers

Foto: Unsplash

It Gaelic yn Skotlân hat noch gjin sechtichtûzen sprekkers en it wurdt benammen yn de noardlikste úthoeken fan de Skotske Heechlannen noch praat. Dat betsjut net dat de taal net op ynternet te finen is. Der binne op Instagram sels in pear tige aktive Skotten dy’t Gaelic prate en skriuwe.

De Skotske sjoernaliste Rhona McLeod hat de neffens har sân bêste Gaelictalige Instagrammers op in rychje set. Dy fertelle oer opmakkersguod, klean, itensieden, swimmen, it miljeu, buorkjen en oer de eigen taal.

Klik hjir om it stik fan Rhona McLeod te lêzen.