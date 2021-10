Caroline van der Plas komt op foar it Frysk

Caroline van der Plas fan de nije Twadde Keamerfraksje fan BoerBurgerBelang kaam dizze wike op foar de Fryske taal en it rjocht om Frysk te praten. Hja reagearre op in anty-Frysk Twitterberjocht fan in anonime Twitter-brûkster.

Frou Van der Plas hie in artikel út de Ljouwerter Krante dield, dêr’t fraksjemeiwurkster Femke Wiersma oan it wurd kaam. Frou Wiersma wennet yn Holwert, is in echte Friezinne en hja waard yn de Ljouwerter fansels yn it Frysk sitearre. Ferskate minsken reagearren dêr lêbich op.

Ien dêrfan wie ‘Elkemiek’. Hja skreau: “Waarom spreekt ze geen “gewoon” Nederlands?” Wêrom’t gewoon tusken oanhellingstekens stie, is net dúdlik. Frou Van der Plas naam it fuort foar de Fryskpraters op.

BoerBurgerBelang is ek ien fan de pear partijen dy’t by de Twadde Keamerferkiezings it partijprogram folslein yn it Frysk oerset hiene.