Call me by your name (gedicht)

‘Call me by your name’, is alwer it lêste gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. Diskear spesjaal yn it teken fan Rôze Sneon 2021.

Op freedtemiddei 12 novimber, by Explore the North, wurdt yn de Westertsjerke yn Ljouwert de nije Dichter fan Fryslân bekend makke. Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân, nimt Nyk de Vries ôfskie fan dyn funksje mei de presintaasje fan syn nijste dichtbondel.

De Nederlânske oersetting fan it gedicht ‘Call me by your name’ fan de dichter sels en de Ingelske oersetting troch David Colmer binne op de webside fan Dichter fan Fryslân fia: www.dichterfanfryslan.nl te lêzen.